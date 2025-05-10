Контрасти 10 травня: де в Україні чекати сніг і дощ, а де буде сухо

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)

Сьогодні, 10 травня, в Україні очікуєтться дощова холодна погода. Вдень очікується не більше 17° тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Вдень на заході країни прогнозуємо помірні, у північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликі дощі; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вдень 9-14° тепла; на півдні та сході країни вдень 12-17°. На високогір'ї Карпат вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вдень 2-7° тепла. Погода у Києві та області Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вдень 9-14°; у Києві вдень 11-13°.



Погода в Україні 10 травня (facebook.com/UkrHMC)