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Контрасты 10 мая: где в Украине ждать снег и дождь, а где будет сухо

Украина, Суббота 10 мая 2025 07:00
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Контрасты 10 мая: где в Украине ждать снег и дождь, а где будет сухо Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 10 мая, в Украине ожидается дождливая холодная погода. Днем ожидается не более 17° тепла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Днем на западе страны прогнозируем умеренные, в северных, Винницкой и Черкасской областях небольшие дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура днем 9-14° тепла; на юге и востоке страны днем 12-17°.

На высокогорье Карпат днем небольшой дождь и мокрый снег; температура днем 2-7° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура днем 9-14°; в Киеве днем 11-13°.
Контрасты 10 мая: где в Украине ждать снег и дождь, а где будет сухо
Погода в Украине 10 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода 11 и 12 июня в Украине

11-12 мая в Украине будет хозяйничать холодная воздушная масса с северных широт. Атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду, щедрую в большинстве областей на небольшие и умеренные дожди.

Ночью на воскресенье - в северо-восточной части страны с вероятностью заморозков на поверхности почвы 0-5°. Поэтому придется также запастись терпением и в ожидании погожих теплых дней.

Подробнее о погоде на 11 мая в Украине - читайте в материале.

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