"Контракт 60+": у 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ розповіли, як підписати угоду

В Україні запровадили новий механізм набору до війська - "Контракт 60+", який дозволяє громадянам старшого віку добровільно підписувати річний контракт на військову службу. Він став доповненням до вже відомих проєктів "Контракт 18-24", "Лінія дронів" і "Контракт 18-24: дрони".

Про порядок його укладання РБК-Україна розповів офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

Що передбачає "Контракт 60+"

Громадяни від 60 років можуть підписати контракт на період дії воєнного стану. Кандидати проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), після чого мають можливість служити переважно на небойових посадах у солдатському, сержантському, старшинському складі, а за наявності відповідної підготовки - й на офіцерських.

Базові вимоги

Приймаються громадяни у віці від 60 років, які:

визнані ВЛК придатними до служби;

мають досвід служби та військово-облікову спеціальність, що відповідає посаді;

відповідають рівню військової освіти/підготовки.

"Перевагу матимуть кандидати, звільнені зі служби після 2015 року, учасники бойових дій та фахівці дефіцитних спеціальностей", - зазначив Абель.

Порядок погодження

Звернення до частини. Командир військової частини, куди звернувся кандидат 60+, інформує ТЦК та СП про потребу в медогляді для визначення придатності.

Висновок ВЛК. Після отримання позитивного висновку командир готує клопотання до Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ з обґрунтуванням необхідності залучення кандидата.

Рішення Генштабу. Після погодження кандидатури до частини надходить відповідь; погоджений список є підставою для надання письмової згоди (листа) на укладення контракту.

Оформлення справи. 1 центр рекрутингу Сухопутних військ формує особову справу, яка є необхідною для завершення процедури укладання контракту.

Необхідні документи

Для підписання "Контракту 60+" потрібні:

довідка МВС про відсутність/наявність судимості;

завірені копії військово-облікового документа;

документи про освіту;

за наявності - документи, що підтверджують участь у бойових діях, поранення чи нагороди;

згода на обробку персональних даних.

Як подати заявку

Долучитися до ЗСУ можна двома шляхами:

подати заявку на сайті 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua;

звернутися до представництв у Києві, Сумах, Львові, Дніпрі, Одесі чи Харкові.

Для консультацій працює гаряча лінія: 0 800 503 696.