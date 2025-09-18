"Контракт 60+": у 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ розповіли, як підписати угоду
В Україні запровадили новий механізм набору до війська - "Контракт 60+", який дозволяє громадянам старшого віку добровільно підписувати річний контракт на військову службу. Він став доповненням до вже відомих проєктів "Контракт 18-24", "Лінія дронів" і "Контракт 18-24: дрони".
Про порядок його укладання РБК-Україна розповів офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.
Що передбачає "Контракт 60+"
Громадяни від 60 років можуть підписати контракт на період дії воєнного стану. Кандидати проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), після чого мають можливість служити переважно на небойових посадах у солдатському, сержантському, старшинському складі, а за наявності відповідної підготовки - й на офіцерських.
Базові вимоги
Приймаються громадяни у віці від 60 років, які:
- визнані ВЛК придатними до служби;
- мають досвід служби та військово-облікову спеціальність, що відповідає посаді;
- відповідають рівню військової освіти/підготовки.
"Перевагу матимуть кандидати, звільнені зі служби після 2015 року, учасники бойових дій та фахівці дефіцитних спеціальностей", - зазначив Абель.
Порядок погодження
Звернення до частини. Командир військової частини, куди звернувся кандидат 60+, інформує ТЦК та СП про потребу в медогляді для визначення придатності.
Висновок ВЛК. Після отримання позитивного висновку командир готує клопотання до Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ з обґрунтуванням необхідності залучення кандидата.
Рішення Генштабу. Після погодження кандидатури до частини надходить відповідь; погоджений список є підставою для надання письмової згоди (листа) на укладення контракту.
Оформлення справи. 1 центр рекрутингу Сухопутних військ формує особову справу, яка є необхідною для завершення процедури укладання контракту.
Необхідні документи
Для підписання "Контракту 60+" потрібні:
- довідка МВС про відсутність/наявність судимості;
- завірені копії військово-облікового документа;
- документи про освіту;
- за наявності - документи, що підтверджують участь у бойових діях, поранення чи нагороди;
- згода на обробку персональних даних.
Як подати заявку
Долучитися до ЗСУ можна двома шляхами:
- подати заявку на сайті 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua;
- звернутися до представництв у Києві, Сумах, Львові, Дніпрі, Одесі чи Харкові.
Для консультацій працює гаряча лінія: 0 800 503 696.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні офіційно стартував механізм прийому на контрактну службу громадян віком від 60 років. Відповідний закон Рада ухвалила в липні, а президент підписав наприкінці місяця. Служити можна лише добровільно та за умови придатності за висновком ВЛК. Мобілізація після 60 років, як і раніше, не передбачена.