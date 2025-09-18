ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Контракт 60+": в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск рассказали, как подписать договор

Четверг 18 сентября 2025 19:33
UA EN RU
"Контракт 60+": в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск рассказали, как подписать договор Фото: В Украине стартовал механизм "Контракт 60+" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине ввели новый механизм набора в армию - "Контракт 60+", который позволяет гражданам старшего возраста добровольно подписывать годовой контракт на военную службу. Он стал дополнением к уже известным проектам "Контракт 18-24", "Линия дронов" и "Контракт 18-24: дроны".

О порядке его заключения РБК-Украина рассказал офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель.

Что предусматривает "Контракт 60+"

Граждане от 60 лет могут подписать контракт на период действия военного положения. Кандидаты проходят военно-врачебную комиссию (ВВК), после чего имеют возможность служить преимущественно на небоевых должностях в солдатском, сержантском, старшинском составе, а при наличии соответствующей подготовки - и на офицерских.

Базовые требования

Принимаются граждане в возрасте от 60 лет, которые:

  • Признаны ВВК годными к службе;
  • имеют опыт службы и военно-учетную специальность, соответствующую должности;
  • соответствуют уровню военного образования/подготовки.

"Преимущество будут иметь кандидаты, уволенные со службы после 2015 года, участники боевых действий и специалисты дефицитных специальностей", - отметил Абель.

Порядок согласования

Обращение в часть. Командир воинской части, куда обратился кандидат 60+, информирует ТЦК и СП о необходимости в медосмотре для определения пригодности.

Заключение ВВК. После получения положительного заключения командир готовит ходатайство в Главное управление персонала Генерального штаба ВСУ с обоснованием необходимости привлечения кандидата.

Решение Генштаба. После согласования кандидатуры в часть поступает ответ; согласованный список является основанием для предоставления письменного согласия (письма) на заключение контракта.

Оформление дела. 1 центр рекрутинга Сухопутных войск формирует личное дело, которое необходимо для завершения процедуры заключения контракта.

Необходимые документы

Для подписания "Контракта 60+" нужны:

  • справка МВД об отсутствии/наличии судимости;
  • заверенные копии военно-учетного документа;
  • документы об образовании;
  • при наличии - документы, подтверждающие участие в боевых действиях, ранения или награды;
  • согласие на обработку персональных данных.

Как подать заявку

Приобщиться к ВСУ можно двумя путями:

  • подать заявку на сайте 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua;
  • обратиться в представительства в Киеве, Сумах, Львове, Днепре, Одессе или Харькове.

Для консультаций работает горячая линия: 0 800 503 696.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине официально стартовал механизм приема на контрактную службу граждан в возрасте от 60 лет. Соответствующий закон Рада приняла в июле, а президент подписал в конце месяца. Служить можно только добровольно и при условии пригодности по заключению ВВК. Мобилизация после 60 лет, как и раньше, не предусмотрена.

Читайте РБК-Украина в Google News
служба в армії ТЦК Контрактная армия Война в Украине
Новости
Дроны ударили по нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Башкирии
Дроны ударили по нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Башкирии
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной