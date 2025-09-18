"Контракт 60+": в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск рассказали, как подписать договор
В Украине ввели новый механизм набора в армию - "Контракт 60+", который позволяет гражданам старшего возраста добровольно подписывать годовой контракт на военную службу. Он стал дополнением к уже известным проектам "Контракт 18-24", "Линия дронов" и "Контракт 18-24: дроны".
О порядке его заключения РБК-Украина рассказал офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель.
Что предусматривает "Контракт 60+"
Граждане от 60 лет могут подписать контракт на период действия военного положения. Кандидаты проходят военно-врачебную комиссию (ВВК), после чего имеют возможность служить преимущественно на небоевых должностях в солдатском, сержантском, старшинском составе, а при наличии соответствующей подготовки - и на офицерских.
Базовые требования
Принимаются граждане в возрасте от 60 лет, которые:
- Признаны ВВК годными к службе;
- имеют опыт службы и военно-учетную специальность, соответствующую должности;
- соответствуют уровню военного образования/подготовки.
"Преимущество будут иметь кандидаты, уволенные со службы после 2015 года, участники боевых действий и специалисты дефицитных специальностей", - отметил Абель.
Порядок согласования
Обращение в часть. Командир воинской части, куда обратился кандидат 60+, информирует ТЦК и СП о необходимости в медосмотре для определения пригодности.
Заключение ВВК. После получения положительного заключения командир готовит ходатайство в Главное управление персонала Генерального штаба ВСУ с обоснованием необходимости привлечения кандидата.
Решение Генштаба. После согласования кандидатуры в часть поступает ответ; согласованный список является основанием для предоставления письменного согласия (письма) на заключение контракта.
Оформление дела. 1 центр рекрутинга Сухопутных войск формирует личное дело, которое необходимо для завершения процедуры заключения контракта.
Необходимые документы
Для подписания "Контракта 60+" нужны:
- справка МВД об отсутствии/наличии судимости;
- заверенные копии военно-учетного документа;
- документы об образовании;
- при наличии - документы, подтверждающие участие в боевых действиях, ранения или награды;
- согласие на обработку персональных данных.
Как подать заявку
Приобщиться к ВСУ можно двумя путями:
- подать заявку на сайте 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua;
- обратиться в представительства в Киеве, Сумах, Львове, Днепре, Одессе или Харькове.
Для консультаций работает горячая линия: 0 800 503 696.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине официально стартовал механизм приема на контрактную службу граждан в возрасте от 60 лет. Соответствующий закон Рада приняла в июле, а президент подписал в конце месяца. Служить можно только добровольно и при условии пригодности по заключению ВВК. Мобилизация после 60 лет, как и раньше, не предусмотрена.