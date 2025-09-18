"Контракт 60+": в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск рассказали, как подписать договор

В Украине ввели новый механизм набора в армию - "Контракт 60+", который позволяет гражданам старшего возраста добровольно подписывать годовой контракт на военную службу. Он стал дополнением к уже известным проектам "Контракт 18-24", "Линия дронов" и "Контракт 18-24: дроны".

О порядке его заключения РБК-Украина рассказал офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель.

Что предусматривает "Контракт 60+"

Граждане от 60 лет могут подписать контракт на период действия военного положения. Кандидаты проходят военно-врачебную комиссию (ВВК), после чего имеют возможность служить преимущественно на небоевых должностях в солдатском, сержантском, старшинском составе, а при наличии соответствующей подготовки - и на офицерских.

Базовые требования

Принимаются граждане в возрасте от 60 лет, которые:

Признаны ВВК годными к службе;

имеют опыт службы и военно-учетную специальность, соответствующую должности;

соответствуют уровню военного образования/подготовки.

"Преимущество будут иметь кандидаты, уволенные со службы после 2015 года, участники боевых действий и специалисты дефицитных специальностей", - отметил Абель.

Порядок согласования

Обращение в часть. Командир воинской части, куда обратился кандидат 60+, информирует ТЦК и СП о необходимости в медосмотре для определения пригодности.

Заключение ВВК. После получения положительного заключения командир готовит ходатайство в Главное управление персонала Генерального штаба ВСУ с обоснованием необходимости привлечения кандидата.

Решение Генштаба. После согласования кандидатуры в часть поступает ответ; согласованный список является основанием для предоставления письменного согласия (письма) на заключение контракта.

Оформление дела. 1 центр рекрутинга Сухопутных войск формирует личное дело, которое необходимо для завершения процедуры заключения контракта.

Необходимые документы

Для подписания "Контракта 60+" нужны:

справка МВД об отсутствии/наличии судимости;

заверенные копии военно-учетного документа;

документы об образовании;

при наличии - документы, подтверждающие участие в боевых действиях, ранения или награды;

согласие на обработку персональных данных.

Как подать заявку

Приобщиться к ВСУ можно двумя путями:

подать заявку на сайте 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua;

обратиться в представительства в Киеве, Сумах, Львове, Днепре, Одессе или Харькове.

Для консультаций работает горячая линия: 0 800 503 696.