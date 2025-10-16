"Контракт 18-24" розширили: тепер можна служити у понад сотні підрозділів Сухопутних військ

1-й центр рекрутингу Сухопутних військ повідомив про масштабне розширення програми "Контракт 18-24". Відтепер набір відкрито до понад ста підрозділів - фактично до всіх пріоритетних формувань Сухопутних військ.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз Сухопутних військ.

Що означає розширення

За даними 1-го центру рекрутингу, збільшення переліку частин дає кандидатам більше вибору спеціальностей, локацій і типів підрозділів. Фактично кожен претендент може підібрати собі підрозділ за профілем.

Деталі програм:

"Контракт 18-24" (піхотний трек): строк служби - 12 місяців; акцент на базових бойових спеціальностях і швидкому доукомплектуванні пріоритетних частин. Фінансова перевага: 200 000 грн одразу при підписанні контракту, та 800 000 грн виплат двома частинами на час його дії.

"Контракт 18-24: дрони": строк служби - 24 місяці; спеціалізації - оператор БпЛА, технік/фахівець з експлуатації та ремонту; вимога - не менш як рік реального бойового досвіду в межах контракту. Контракт також на 1 000 000 грн.

Підготовка: як це працює

Базова загальновійськова підготовка: від 45 діб; направлення на курс - упродовж перших двох тижнів після підписання контракту.

Фахове навчання за ВОС: від 14 до 60 діб залежно від спеціальності (для "дронів" - акцент на техніку, ПЗ, наземні станції, безпеку й тактику застосування).

Адаптація в частині: 14 діб на місці служби під керівництвом інструкторів і сержантсько-офіцерського складу.

Чому "дрони" - на два роки

Опанування безпілотних комплексів потребує довшого циклу: крім пілотування, це експлуатація, діагностика, ремонт, робота з ПЗ і сенсорами, а також злагоджена взаємодія в бойовій ланці. Дворічний термін дозволяє пройти повний навчальний маршрут і накопичити підтверджений бойовий досвід.

Як подати заявку

Звернення приймають через офіційний сайт 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua. Також працюють регіональні представництва (Київ, Суми, Львів, Дніпро, Одеса, Харків). Гаряча лінія для консультацій: 0 800 503 696.

Кому підійде

Кандидатам від 18 до 25 років, які прагнуть поєднати службу з технологіями, готові до інтенсивного навчання й дисципліни, уважні до деталей і націлені на роботу в команді. Для "дронового" треку додатковою перевагою є технічний бекґраунд або мотивація швидко його здобути.

Розширення "Контракту 18-24" на понад сотню підрозділів суттєво збільшує вибір для кандидатів і прискорює доукомплектування пріоритетних частин. Для молоді це шанс обрати релевантну спеціальність - від піхотних посад до високотехнологічних ролей у сфері БпЛА - і відчутно посилити Сухопутні війська на практиці.