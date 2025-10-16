"Контракт 18-24" расширили: теперь можно служить в более чем сотне подразделений Сухопутных войск
1-й центр рекрутинга Сухопутных войск сообщил о масштабном расширении программы "Контракт 18-24". Отныне набор открыт в более чем сто подразделений - фактически во все приоритетные формирования Сухопутных войск.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Сухопутных войск.
Что означает расширение
По данным 1-го центра рекрутинга, увеличение перечня частей дает кандидатам больше выбора специальностей, локаций и типов подразделений. Фактически каждый претендент может подобрать себе подразделение по профилю.
Детали программ:
- "Контракт 18-24" (пехотный трек): срок службы - 12 месяцев; акцент на базовых боевых специальностях и быстром доукомплектовании приоритетных частей. Финансовое преимущество: 200 000 грн сразу при подписании контракта, и 800 000 грн выплат двумя частями на время его действия.
- "Контракт 18-24: дроны": срок службы - 24 месяца; специализации - оператор БпЛА, техник/специалист по эксплуатации и ремонту; требование - не менее года реального боевого опыта в рамках контракта. Контракт также на 1 000 000 грн.
Подготовка: как это работает
- Базовая общевойсковая подготовка: от 45 суток; направление на курс - в течение первых двух недель после подписания контракта.
- Профессиональное обучение по ВОС: от 14 до 60 суток в зависимости от специальности (для "дронов" - акцент на технику, ПО, наземные станции, безопасность и тактику применения).
- Адаптация в части: 14 суток на месте службы под руководством инструкторов и сержантско-офицерского состава.
Почему "дроны" - на два года
Освоение беспилотных комплексов требует более длинного цикла: кроме пилотирования, это эксплуатация, диагностика, ремонт, работа с ПО и сенсорами, а также слаженное взаимодействие в боевом звене. Двухлетний срок позволяет пройти полный учебный маршрут и накопить подтвержденный боевой опыт.
Как подать заявку
Обращения принимают через официальный сайт 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua. Также работают региональные представительства (Киев, Сумы, Львов, Днепр, Одесса, Харьков). Горячая линия для консультаций: 0 800 503 696.
Кому подойдет
Кандидатам от 18 до 25 лет, которые стремятся совместить службу с технологиями, готовы к интенсивному обучению и дисциплине, внимательны к деталям и нацелены на работу в команде. Для "дронового" трека дополнительным преимуществом является технический бэкграунд или мотивация быстро его получить.
Расширение "Контракта 18-24" на более чем сотню подразделений существенно увеличивает выбор для кандидатов и ускоряет доукомплектование приоритетных частей. Для молодежи это шанс выбрать релевантную специальность - от пехотных должностей до высокотехнологичных ролей в сфере БпЛА - и ощутимо усилить Сухопутные войска на практике.
Читайте также о том, что контракт "18-24" планируют в ближайшее время расширить на другие возрастные категории. Это произойдет сразу после завершения соответствующих экспертиз на разных уровнях.
Добавим также, что в августе экспериментальный проект "Контракт 18-24" расширили на штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем (БПС).