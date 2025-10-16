ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Контракт 18-24" расширили: теперь можно служить в более чем сотне подразделений Сухопутных войск

Четверг 16 октября 2025 08:00
UA EN RU
"Контракт 18-24" расширили: теперь можно служить в более чем сотне подразделений Сухопутных войск "Контракт 18-24" расширили (фото: Dmytro_Smolienko)
Автор: Василина Копытко

1-й центр рекрутинга Сухопутных войск сообщил о масштабном расширении программы "Контракт 18-24". Отныне набор открыт в более чем сто подразделений - фактически во все приоритетные формирования Сухопутных войск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Сухопутных войск.

Что означает расширение

По данным 1-го центра рекрутинга, увеличение перечня частей дает кандидатам больше выбора специальностей, локаций и типов подразделений. Фактически каждый претендент может подобрать себе подразделение по профилю.

Детали программ:

  • "Контракт 18-24" (пехотный трек): срок службы - 12 месяцев; акцент на базовых боевых специальностях и быстром доукомплектовании приоритетных частей. Финансовое преимущество: 200 000 грн сразу при подписании контракта, и 800 000 грн выплат двумя частями на время его действия.
  • "Контракт 18-24: дроны": срок службы - 24 месяца; специализации - оператор БпЛА, техник/специалист по эксплуатации и ремонту; требование - не менее года реального боевого опыта в рамках контракта. Контракт также на 1 000 000 грн.

Подготовка: как это работает

  • Базовая общевойсковая подготовка: от 45 суток; направление на курс - в течение первых двух недель после подписания контракта.
  • Профессиональное обучение по ВОС: от 14 до 60 суток в зависимости от специальности (для "дронов" - акцент на технику, ПО, наземные станции, безопасность и тактику применения).
  • Адаптация в части: 14 суток на месте службы под руководством инструкторов и сержантско-офицерского состава.

Почему "дроны" - на два года

Освоение беспилотных комплексов требует более длинного цикла: кроме пилотирования, это эксплуатация, диагностика, ремонт, работа с ПО и сенсорами, а также слаженное взаимодействие в боевом звене. Двухлетний срок позволяет пройти полный учебный маршрут и накопить подтвержденный боевой опыт.

Как подать заявку

Обращения принимают через официальный сайт 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua. Также работают региональные представительства (Киев, Сумы, Львов, Днепр, Одесса, Харьков). Горячая линия для консультаций: 0 800 503 696.

Кому подойдет

Кандидатам от 18 до 25 лет, которые стремятся совместить службу с технологиями, готовы к интенсивному обучению и дисциплине, внимательны к деталям и нацелены на работу в команде. Для "дронового" трека дополнительным преимуществом является технический бэкграунд или мотивация быстро его получить.

Расширение "Контракта 18-24" на более чем сотню подразделений существенно увеличивает выбор для кандидатов и ускоряет доукомплектование приоритетных частей. Для молодежи это шанс выбрать релевантную специальность - от пехотных должностей до высокотехнологичных ролей в сфере БпЛА - и ощутимо усилить Сухопутные войска на практике.

Читайте также о том, что контракт "18-24" планируют в ближайшее время расширить на другие возрастные категории. Это произойдет сразу после завершения соответствующих экспертиз на разных уровнях.

Добавим также, что в августе экспериментальный проект "Контракт 18-24" расширили на штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем (БПС).

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Контрактная армия
Новости
Швеция увеличивает военную помощь Украине: предоставит первые самолеты радиолокации и Gripen
Швеция увеличивает военную помощь Украине: предоставит первые самолеты радиолокации и Gripen
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит