"Контракт 18-24" расширили: теперь можно служить в более чем сотне подразделений Сухопутных войск

1-й центр рекрутинга Сухопутных войск сообщил о масштабном расширении программы "Контракт 18-24". Отныне набор открыт в более чем сто подразделений - фактически во все приоритетные формирования Сухопутных войск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Сухопутных войск.

Что означает расширение

По данным 1-го центра рекрутинга, увеличение перечня частей дает кандидатам больше выбора специальностей, локаций и типов подразделений. Фактически каждый претендент может подобрать себе подразделение по профилю.

Детали программ:

"Контракт 18-24" (пехотный трек): срок службы - 12 месяцев; акцент на базовых боевых специальностях и быстром доукомплектовании приоритетных частей. Финансовое преимущество: 200 000 грн сразу при подписании контракта, и 800 000 грн выплат двумя частями на время его действия.

"Контракт 18-24: дроны": срок службы - 24 месяца; специализации - оператор БпЛА, техник/специалист по эксплуатации и ремонту; требование - не менее года реального боевого опыта в рамках контракта. Контракт также на 1 000 000 грн.

Подготовка: как это работает

Базовая общевойсковая подготовка: от 45 суток; направление на курс - в течение первых двух недель после подписания контракта.

Профессиональное обучение по ВОС: от 14 до 60 суток в зависимости от специальности (для "дронов" - акцент на технику, ПО, наземные станции, безопасность и тактику применения).

Адаптация в части: 14 суток на месте службы под руководством инструкторов и сержантско-офицерского состава.

Почему "дроны" - на два года

Освоение беспилотных комплексов требует более длинного цикла: кроме пилотирования, это эксплуатация, диагностика, ремонт, работа с ПО и сенсорами, а также слаженное взаимодействие в боевом звене. Двухлетний срок позволяет пройти полный учебный маршрут и накопить подтвержденный боевой опыт.

Как подать заявку

Обращения принимают через официальный сайт 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua. Также работают региональные представительства (Киев, Сумы, Львов, Днепр, Одесса, Харьков). Горячая линия для консультаций: 0 800 503 696.

Кому подойдет

Кандидатам от 18 до 25 лет, которые стремятся совместить службу с технологиями, готовы к интенсивному обучению и дисциплине, внимательны к деталям и нацелены на работу в команде. Для "дронового" трека дополнительным преимуществом является технический бэкграунд или мотивация быстро его получить.

Расширение "Контракта 18-24" на более чем сотню подразделений существенно увеличивает выбор для кандидатов и ускоряет доукомплектование приоритетных частей. Для молодежи это шанс выбрать релевантную специальность - от пехотных должностей до высокотехнологичных ролей в сфере БпЛА - и ощутимо усилить Сухопутные войска на практике.