UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Контрабанда цигарок: колишньому голові Держприкордонслужби обрали запобіжний захід

Фото: Сергій Дейнеко (прес-служба ДПСУ)
Автор: Константин Широкун

Суд частково обрав запобіжний захід екс-голові Державної прикордонної служби України Сергію Дейнеці у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram САП.

Зазначається, що для колишнього начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби також обрано заставу у вигляді 2 млн гривень.

Згідно рішення суду, підозрювані зобов'язані:  

  • прибувати до слідчого та суду за першою вимогою;
  • не відлучатись за межі території України;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з підозрюваними;
  • здати закордонний паспорт  та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Що передувало

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили колишнього топ-посадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні хабарів за сприяння у перетині кордону.

За даними слідства, у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топ-посадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували хабарі.

За версією детективів НАБУ, контрабандна схема, у якій фігурують Дейнеко та ще 4 співробітники ДПСУ, відбувалася за участі дипломатичних представників.

Згодом повідомлялось, що МВС готує кадрові чистки в Держприкордонслужбі у відповідь на корупційний скандал.

Більше подробиць про масштабну схему контрабанди цигарок та підозрюваних – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУСАПДПСУПрикордонна служба