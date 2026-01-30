Контрабанда сигарет: бывшему главе Госпогранслужбы избрали меру пресечения

Что предшествовало

Напомним, НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего чиновника Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении взяток за содействие в пересечении границы.

По данным следствия, в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали взятки.

По версии детективов НАБУ, контрабандная схема, в которой фигурируют Дейнеко и еще 4 сотрудника ГПСУ, происходила при участии дипломатических представителей.

Впоследствии сообщалось, что МВД готовит кадровые чистки в Госпогранслужбе в ответ на коррупционный скандал.

