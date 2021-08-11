Контр-меморандум России против Украины и скандальный дрифт на Софийской площади: новости за 10 августа

Россия подала в суд ООН контр-меморандум против Украины, "дельта"-штамм коронавируса обнаружили в Черниговской области, в Киеве автомобили без разрешения дрифтовали на Софийской площади. Подробнее о том, что произошло во вторник, 10 августа - в материале РБК-Украина.

Россия подала в суд ООН контр-меморандум против Украины

Россия подала в Международный Суд ООН контр-меморандум против Украины по делу о войне на Донбассе и оккупации Крыма.

В контр-меморандуме Россия отрицает финансирование террористов на Донбассе и поставку им оружия. Кроме того, РФ хочет оспорить доводы Украины о том, что Россия проводила кампании культурного уничтожения сообществ крымских татар и украинцев с момента оккупации Крыма.

Напомним, в своем меморандуме, представленном 12 июня 2018 года, Украина утверждает, что РФ систематически нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Дельта"-штамм коронавируса обнаружили в Черниговской области

В Черниговской области обнаружили штамм коронавируса "Дельта". Уже подтверждены 10 случаев.

"Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории города Киева относительно выявленных 10 случаев заражения штаммом возбудителя COVID-19 "Дельта" в Черниговской области", - сообщил глава области Вячеслав Чаус.

Alyona Alyona влипла в скандал из-за дрифта в центре Киева: организаторам "светит" срок (видео)

Украинская рэперша Alyona Alyona приняла участие в дрифте гоночных авто при съемке рекламы 10 августа рано утром на Софийской площади. Как выяснилось, организовали такие экстремальные "покатушки" без согласия столичных властей, и к тому же на брусчатке остались следы от автомобильных протекторов. Также не было согласия на экстремальный перформанс и от правоохранителей, заявили в пресс-службе МВД Украины.

По факту скандальной съемки рекламы к полицейским обратились киевские власти. Так, в пресс-службе КГГА опубликовали отказ (от 5 августа) на запрос RedBull о проведении съемок дрифта на Софийской площади для рекламы. При этом в документе указывалась дата запланированного мероприятия 11 августа. И все же гоночные авто во вторник, 10-го, "нарезали" круги вокруг памятника Богдану Хмельницкому и поблизости. .

Чаус заявляет, что его хотели убить и он сбежал, - текст судебного решения

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявляет, что он сбежал от своих похитителей, которые хотели его убить.

Избрание меры пресечения Чаусу 4 августа происходило по просьбе его защиты в закрытом режиме, но 9 августа ВАКС опубликовал в открытом доступе процессуальные решения, касающиеся вопроса отвода судьи. Из их текста следует, что Чауса насильно похитили и планировали убить. =

Тарифы на коммуналку: как изменятся цены осенью 2021 года

Подорожание энергоносителей в мире и рост затрат в Украине делает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги неизбежным. В правительстве готовятся поднять цены.

Подробнее о новых тарифах - в материале РБК-Украина.

Лионель Месси официально подписал контракт с "ПСЖ"

Лионель Месси подписал контракт с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен". Легендарный форвард согласился на двухлетний контракт.

Аргентинец прокомментировал подписание контракта с "ПСЖ". Он отметил, что рад начать новую главу своей карьеры именно в "Пари Сен-Жермене", потому что клуб соответствует его футбольным амбициям.

Тропические дожди и грозы: погода в Украине резко поменяется

Погода в Украине в среду, 11 августа, может резко поменяться во многих регионах. Синоптики предупреждают о грозах, шквалах и проливных дождях. А вот температура воздуха будет высокой почти во всех областях.

В Украине объявлено штормовое предупреждение.