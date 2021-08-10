Лионель Месси официально подписал контракт с "ПСЖ"
Лионель Месси подписал контракт с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен". Легендарный форвард согласился на двухлетний контракт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление "ПСЖ".
Контракт предусматривает продление действия еще на один год.
"Клуб "Пари Сен-Жермен" рад объявить о подписании с Лео Месси двухлетнего контракта с возможностью продления на третий год", - заявили в клубе.
Сам аргентинец также прокомментировал подписание контракта с "ПСЖ". Он отметил, что рад начать новую главу своей карьеры именно в "Пари Сен-Жермене", потому что клуб соответствует его футбольным амбициям.
"Я рад начать новую главу своей карьеры в "ПСЖ". Все в клубе отвечает моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле в Парк де Пренс", - сказал Месси.
Напомним, 5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси из клуба после того, как стороны не смогли подписать новый контракт.
После этого, президент "Барселоны" рассказал, что Месси пойдет играть в "ПСЖ".