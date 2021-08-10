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Россия подала в суд ООН контр-меморандум против Украины. В МИД отреагировали

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Вторник 10 августа 2021 14:27
Россия подала в суд ООН контр-меморандум против Украины. В МИД отреагировали Фото: Россия подала в суд ООН контр-меморандум против Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 9 августа, Россия подала в Международный Суд ООН контр-меморандум против Украины по делу о войне на Донбассе и оккупации Крыма. Инициатором дела является украинская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"В своем меморандуме, представленном 12 июня 2018 года, Украина утверждает, что РФ систематически нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ноябре 2019 года Международный суд ООН принял решение, которым отверг все предварительные возражения РФ о наличии у суда юрисдикции. При этом суд постановил рассматривать претензии Украины по сути и, соответственно, приказал России предоставить объяснения по существу заявленных Украиной требований.

"Российская Федерация стала первым государством за всю историю существования Международного суда ООН, которая обязана предоставить объяснения по существу заявленных претензий относительно нарушений двух конвенций", - говорится в сообщении.

В контр-меморандуме Россия отрицает финансирование террористов на Донбассе и поставку им оружия. Кроме того, РФ хочет оспорить доводы Украины о том, что Россия проводила кампании культурного уничтожения сообществ крымских татар и украинцев с момента оккупации Крыма.

"Не возникает сомнений, что все ответы и аргументы, заявленные Россией в ее контр-меморандуме, будут признаны судом необоснованными", - говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве добавили, что Украина и в дальнейшем будет активно работать и отстаивать свою позицию в рамках судебного процесса в Международном суде ООН о нарушении Россией двух конвенций.

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