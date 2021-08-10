Где завтра будет гроза и град: объявлено штормовое предупреждение в Украине
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра. Синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Завтра днем в юго-восточной части Украины грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
На сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра дожди обойдут Киевскую, Винницкую, Одесскую, Черкасскую и Кировоградскую области.
Напомним, Украину сегодня накроют грозы, град и шквалы.
Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.