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Где завтра будет гроза и град: объявлено штормовое предупреждение в Украине

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Киев, Вторник 10 августа 2021 13:34
Где завтра будет гроза и град: объявлено штормовое предупреждение в Украине Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра. Синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра днем в юго-восточной части Украины грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра дожди обойдут Киевскую, Винницкую, Одесскую, Черкасскую и Кировоградскую области.

Где завтра будет гроза и град: объявлено штормовое предупреждение в Украине

Напомним, Украину сегодня накроют грозы, град и шквалы.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

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