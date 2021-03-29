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Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Автор: Анастасия Рокитна

Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.

Контейнеровоз водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом.

23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

Из-за контейнеровоза Ever Given, который сел на мель, в пробке оказалось почти 370 судов.

Напомним, вчера вечером контейнеровоз удалось сдвинуть с места.

На новостях о блокаде канала цены на нефть выросли на 2%. Около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал, поэтому там уже образовалась пробка из нескольких сотен кораблей, которые ждут, когда движение будет восстановлено.

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