Разгрузка контейнеровоза в Суэцком канале может начаться уже во вторник

Разгрузка контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале, может начаться во вторник, 30 марта. Для разгрузки судна необходимо подогнать плавучие средства, чтобы перетащить на них контейнеры.

Об этом сообщил советник президента Египта по вопросам морских портов Мохаб Мамиш в интервью Sky News Arabia.

Разгрузку начнут выполнять, когда исчерпают возможности буксиров.

"Разгрузка контейнеровоза начнется послезавтра, то есть во вторник, после того как будут исчерпаны все возможности для вытягивания судна с помощью буксиров", - заявил Мамиш.



Напомним, из-за контейнеровоза Ever Given, который сел на мель, в пробке оказалось почти 370 судов.

28 марта контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть с места.

Контейнеровоз сел на мель 24 марта. Предполагается, что к этому привел сильный ветер и человеческий фактор.

На новостях о блокаде канала цены на нефть выросли на 2%.

К слову, около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал, поэтому там уже образовалась пробка из нескольких сотен кораблей, которые ждут, когда движение будет восстановлено.