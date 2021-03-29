Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі

Рятувальні команди зняли з мілини застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз Ever Given. Поки не уточнюється, як скоро відновиться рух по водній артерії.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на компанію Inchcape Shipping, яка займається морськими перевезеннями.
Контейнеровоз водотоннажністю 220 тисяч тонн і довжиною 400 метрів належить японській компанії Shohei Kisen і ходить під панамським прапором.
23 березня судно перегородило одномагістральну південну частину Суецького каналу через сильний вітер і піщану бурю, змінивши курс і впершись носом і кормою в протилежні береги русла.
Через контейнеровоз Ever Given, який сів на мілину, в заторі опинилося майже 370 суден.
Нагадаємо, вчора ввечері контейнеровоз вдалося зрушити з місця.
На новинах про блокаду каналу ціни на нафту виросли на 2%. Близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал, тому там уже утворилася затора з декількох сотень кораблів, які чекають, коли рух буде відновлено.