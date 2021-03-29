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Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі

Автор: Анастасія Рокитна

Рятувальні команди зняли з мілини застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз Ever Given. Поки не уточнюється, як скоро відновиться рух по водній артерії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на компанію Inchcape Shipping, яка займається морськими перевезеннями.

Контейнеровоз водотоннажністю 220 тисяч тонн і довжиною 400 метрів належить японській компанії Shohei Kisen і ходить під панамським прапором.

23 березня судно перегородило одномагістральну південну частину Суецького каналу через сильний вітер і піщану бурю, змінивши курс і впершись носом і кормою в протилежні береги русла.

Через контейнеровоз Ever Given, який сів на мілину, в заторі опинилося майже 370 суден.

Нагадаємо, вчора ввечері контейнеровоз вдалося зрушити з місця.

На новинах про блокаду каналу ціни на нафту виросли на 2%. Близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал, тому там уже утворилася затора з декількох сотень кораблів, які чекають, коли рух буде відновлено.

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