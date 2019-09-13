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У контактній групі сумніваються у швидкому обміні полоненими

Новини » Політика    13.09.2019 - 14:26
У контактній групі сумніваються у швидкому обміні полоненими
Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

Кучма заявив, що сторонам потрібно провести "величезний обсяг роботи"

Черговий етап обміну полоненими між Україною і Росією навряд чи станеться незабаром. Про це в кулуарах форуму YES заявив представник України в тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кучма.

За його словами, на сьогодні в рамках контактної групи триває робота щодо обміну полоненими, згідно з положеннями мінських угод.

"Величезний обсяг роботи треба провести, цим сьогодні і займаємося. Так що сподіватися, що швидко цей процес відбудеться, не можна", - підкреслив Кучма.

Він також додав, що перед обміном слід завершити правові процедури щодо затриманих, засуджених і тих, щодо яких ще не завершено слідство.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що списки для нового обміну полоненими вже давно передано російській стороні.

"Ці списки були давно передані ще влітку. Це ті ж самі списки, просто вони зараз скоротилися на кількість переданих громадян. Це той самий список і залишається. Але зараз у нас 113, замість 150-ти", - додала вона.

У той же час президент Володимир Зеленський зазначив, що зараз готуються списки для наступного етапу обміну.

"Ми готуємо інші списки і чекаємо на наступний етап обміну. Про це ми будемо домовлятися і в Мінську і в нормандському процесі", - підкреслив президент.

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Новини України Леонід Кучмаобмін полоненимисписок
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