Контактная группа сегодня обсудит поставки тяжелого вооружения Украине, - Генсек НАТО

Контактная группа стран НАТО в Брюсселе 15 июня обсудит поставки Украине новых партий тяжелого вооружения. Окончательное решение о поставках может быть принято на саммите Североатлантического альянса 29-30 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Генсек НАТО также отметил, что Украина должна иметь больше тяжелого вооружения. Союзники и партнеры по НАТО уже предоставили оружие в большом количестве. Но в ближайшее время они также активизируются.

По его словам, предстоящий саммит НАТО будет историческим и преобразующим, в том числе касательно решений о решительной поддержке Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.