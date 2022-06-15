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Контактна група сьогодні обговорить поставки важкого озброєння Україні, - Генсек НАТО

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Брюссель, Середа 15 червня 2022 02:38
Контактна група сьогодні обговорить поставки важкого озброєння Україні, - Генсек НАТО Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг (Фото: gettуimages.com)
Автор: Константин Широкун

Контактна група країн НАТО в Брюсселі 15 червня обговорить поставки Україні нових партій важкого озброєння. Остаточне рішення про постачання може бути прийнято на саміті Північноатлантичного альянсу 29-30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Генсек НАТО також зазначив, що Україна повинна мати більше важкого озброєння. Союзники і Партнери по НАТО вже надали зброю у великій кількості. Але найближчим часом вони також активізуються.

За його словами, майбутній саміт НАТО буде історичним і перетворюючим, в тому числі щодо рішень про рішучу підтримку України в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Раніше прем'єр-міністр Польщі заявив, що НАТО робить недостатньо багато зусиль для захисту і підтримки України. Також він закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію.

До цього депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що Захід має право передати Україні ядерну зброю, так як Росія порушила Будапештський меморандум.

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