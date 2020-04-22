Контактная группа обсудила подготовку к открытию новых КПВВ на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа во время сегодняшней видеоконференции обсудила подготовку к открытию новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Так, во время видеоконференции стороны, опираясь на гуманитарные критерии, подчеркнули необходимость активизации подготовки к открытию КПВВ в районе населенных пунктов Золотое и Счастье, что на линии разграничения.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседание ТКГ в Минске 11 марта стороны договорились об одновременном открытии двух новых КПВВ на Донбассе. Речь шла о новых пунктах пропуска вблизи Золотого и Счастья.

Кроме того, ранее бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что на переговорах ТКГ в Минске украинская сторона предложила открыть три новых перехода через линию столкновения на Донбассе.

Добавим, до этого представители Украины в ТКГ предлагали четыре новых участка для разведения сил на Донбассе. В частности, Киев предлагает развести войска в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, Авдеевки, Новоселовки Другой и в районе КПВВ "Гнутово".