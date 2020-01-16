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Украина настаивает на разведении сил на четырех участках Донбасса

Новости » Политика     16.01.2020 - 21:53
Украина настаивает на разведении сил на четырех участках Донбасса
Фото: представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма (РБК-Украина)

Украина хочет провести разведение сил вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово"

Представители Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины предложили четыре новых участка для разведения сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщается, украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

В свою очередь, российская сторона настаивает на разведении сил в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово и Широкино, а также вблизи Авдеевки.

Напомним, по словам пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер, украинская сторона считает необходимым, чтобы Специальная мониторинговая миссия провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

Кроме того, Украина выдвинула новое условие для выборов на Донбассе. В частности, Киев настаивает на том, что устойчивый мир способно обеспечить возвращение переселенцев и их участие в выборах.

Добавим, что на сегодняшних переговорах в Минске Украина предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы. Также Киев отмечает необходимость действенного мониторинга украинско-российской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.

Украина предложила создать рабочую подгруппу ТКГ по вопросам границы, - Олифер Украина выдвинула новое условие для выборов на Донбассе
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