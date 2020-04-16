Стали известны дата и темы следующей встречи ТКГ по Донбассу

Фото: Алексей Резников (kmr.gov.ua)

Контактная группа встретится 22 апреля

Следующая встреча трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе пройдет 22 апреля, стороны обсудят участки разведения сил и средств. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пасхальный обмен: как возвращали украинцев из плена боевиков на Донбассе".

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии РБК-Украина подтвердил, что следующее заседание назначено на среду, 22 апреля.

В то же время, по данным издания, на повестке дня будет вопрос новых участков разведения Донбассе. Предварительно речь идет о разведении в районе КПВВ "Гнутово" на Мариупольском направлении, железнодорожного моста в Станице Луганской и села Новоселовка Вторая (район Авдеевки).

Напомним, ранее сообщалось, что контактная группа договорилась подать ОБСЕ списки объектов для разминирования.

На прошлой неделе переговоры о разведении на Донбассе в очередной раз провалились. Представители Киева утверждают, что в этом вопросе есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной, чтобы сорвать выполнение решений нормандского саммита.