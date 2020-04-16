ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стали известны дата и темы следующей встречи ТКГ по Донбассу

Новости » Политика     16.04.2020 - 18:29
Стали известны дата и темы следующей встречи ТКГ по Донбассу
Фото: Алексей Резников (kmr.gov.ua)

Контактная группа встретится 22 апреля

Следующая встреча трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе пройдет 22 апреля, стороны обсудят участки разведения сил и средств. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пасхальный обмен: как возвращали украинцев из плена боевиков на Донбассе".

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии РБК-Украина подтвердил, что следующее заседание назначено на среду, 22 апреля.

В то же время, по данным издания, на повестке дня будет вопрос новых участков разведения Донбассе. Предварительно речь идет о разведении в районе КПВВ "Гнутово" на Мариупольском направлении, железнодорожного моста в Станице Луганской и села Новоселовка Вторая (район Авдеевки).

Напомним, ранее сообщалось, что контактная группа договорилась подать ОБСЕ списки объектов для разминирования.

На прошлой неделе переговоры о разведении на Донбассе в очередной раз провалились. Представители Киева утверждают, что в этом вопросе есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной, чтобы сорвать выполнение решений нормандского саммита.

Резников назвал возможные сроки следующего обмена пленными
Новости Украины ДонбассРазведение силКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь