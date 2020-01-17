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Пристайко: Украина в ТКГ предложила открыть три новых перехода на Донбассе

Новости » Политика     17.01.2020 - 11:46
Пристайко: Украина в ТКГ предложила открыть три новых перехода на Донбассе
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украина настаивает на открытии гуманитарных переходов на Донбассе

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона предложила открыть три новых перехода. Об этом в Верховной раде Украины заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона предложила три новых участка перехода, которых называют гуманитарными.

"Они как раз направлены на решение гуманитарных вопросов: облегчение жизни людям с обеих сторон от линии соприкосновения. Вопрос открытия должен быть согласован, чтобы люди не стали мишенью обстрелов. Над этим сейчас работает наша группа", - отметил Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Украины в ТКГ предложили четыре новых участка для разведения сил на Донбассе - район железнодорожного моста в Станице Луганской, Авдеевка, Новоселовка Вторая и район КПВВ "Гнутово".

Кроме того, на вчерашней встрече Украина предложила создать рабочую подгруппу ТКГ по вопросам передачи контроля над границей оккупированного Донбасса с Российской Федерацией.

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