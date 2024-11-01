Конституційний суд Молдови визнав законним референдум про вступ країни до ЄС

Конституційний суд Республіки Молдова затвердив результати референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу. Результат буде зафіксовано в Основному Законі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Шість суддів Конституційного суду Молдови більшістю голосів підтвердили дотримання критеріїв для визнання референдуму таким, що відбувся.
Це рішення відкриває шлях до зміни Конституції та закріплення курсу на ЄС, що є головною метою проєвропейського президента країни Маї Санду.
20 жовтня громадяни Молдови обирали президента та висловлювалися на референдумі щодо перспектив вступу країни до Європейського Союзу.
У першому турі перемогу здобула чинний президент країни Майя Санду.
План Санду провести референдум одночасно з першим туром президентських виборів виявився ризикованим рішенням, адже Росія посилила дезінформаційну кампанію, намагаючись утримати країну під своїм впливом.
В уряді Молдови переконані, що втручання Кремля вплинуло на результат референдуму, під час якого інтеграцію країни до ЄС підтримали лише 50,35%. Хоча попередні опитування демонстрували набагато ширшу підтримку членства Молдови в ЄС.
В другому турі президентських виборів у неділю, 3 листопада, Санду зустрінеться з проросійським кандидатом Олександром Стояногло.
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