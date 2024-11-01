Конституційний суд Молдови визнав законним референдум про вступ країни до ЄС

Референдум і вибори президента Молдови

20 жовтня громадяни Молдови обирали президента та висловлювалися на референдумі щодо перспектив вступу країни до Європейського Союзу.

У першому турі перемогу здобула чинний президент країни Майя Санду.

План Санду провести референдум одночасно з першим туром президентських виборів виявився ризикованим рішенням, адже Росія посилила дезінформаційну кампанію, намагаючись утримати країну під своїм впливом.

В уряді Молдови переконані, що втручання Кремля вплинуло на результат референдуму, під час якого інтеграцію країни до ЄС підтримали лише 50,35%. Хоча попередні опитування демонстрували набагато ширшу підтримку членства Молдови в ЄС.

В другому турі президентських виборів у неділю, 3 листопада, Санду зустрінеться з проросійським кандидатом Олександром Стояногло.

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