Конституционный суд Молдовы признал законным референдум о вступлении страны в ЕС

Референдум и выборы президента Молдовы

20 октября граждане Молдовы выбирали президента и высказывались на референдуме о перспективах вступления страны в Европейский Союз.

В первом туре победу одержала действующий президент страны Майя Санду.

План Санду провести референдум одновременно с первым туром президентских выборов оказался рискованным решением, ведь Россия усилила дезинформационную кампанию, пытаясь удержать страну под своим влиянием.

В правительстве Молдовы убеждены, что вмешательство Кремля повлияло на результат референдума, во время которого интеграцию страны в ЕС поддержали лишь 50,35%. Хотя предыдущие опросы демонстрировали гораздо более широкую поддержку членства Молдовы в ЕС.

Во втором туре президентских выборов в воскресенье, 3 ноября, Санду встретится с пророссийским кандидатом Александром Стояногло.

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