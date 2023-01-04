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Болгарія відмовилася постачати Україні снаряди та назвала причину

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Софія, Середа 04 січня 2023 22:44
Болгарія відмовилася постачати Україні снаряди та назвала причину Фото: Болгарія відмовилася постачати Україні снаряди (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Україна попросила уряд Болгарії надати Україні боєприпаси. Однак у Софії немає можливості їх передати, тому що Болгарія не має достатньої кількості снарядів.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Nova.

Він заявив, що Болгарія не експортує озброєння та техніку за межами переліку, затвердженого рішенням парламенту.

"Ми не хочемо, щоб тимчасовий уряд був схожим на уряд (попередній уряд Кирила Петкова), який роздав болгарську зброю і залишив болгарську армію без необхідного спорядження", - заявив Стоянов.

Він також повідомив, що Україна зверталася з проханням надати озброєння, яке не належало до затвердженого переліку.

"Міністр оборони України попросив щось конкретне, чого немає в договорі і чого у нас немає і не може бути надано. У нас немає достатньої кількості. Йдеться не про С-300. Йдеться про боєприпаси", - заявив міністр, додавши, що під час переговорів йшлося і про бронетехніку.

При цьому він наголосив, що сторони не погодили конкретно, що буде надано додатково.

"Те, що дається Україні, відбувається відповідно до рішення Національних зборів", - додав Стоянов.

Нагадаємо, парламент Болгарії схвалив угоду з Україною про постачання озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Окрім того, 9 грудня болгарський парламент затвердив перелік озброєнь для допомоги Україні.

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