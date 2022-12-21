Українські військові медики пройдуть навчання в Болгарії
За запрошенням міністра оборони України Олексія Резнікова Україну відвідав Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов. Під час зустрічі вони обговорили військову та військово-технічну допомогу, яку Болгарія збирається надати для українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Болгарії.
Болгарія планує безкоштовно надати озброєння та боєприпаси, а також взяти участь у навчальній місії ЄС EUMAM. Очікується, що близько 50 болгарських військових візьмуть участь у навчаннях на території ЄС, або і в самій Болгарії.
Також міністерство пропонує, проводити щорічну підготовку до 60 бойових медиків Збройних сил України на їх території.
"Хочу подякувати за можливість обговорити подальшу двосторонню співпрацю. Болгарія категорично підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Наша країна не визнає анексію суверенних українських територій. У нас чудові двосторонні відносини, які базуються на глибоких історичних і культурних зв’язках з українським народом", - сказав Стоянов.
Він також нагадав, що з початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 мільйонів левів (243 млн доларів), та допомогу у вигляді 2 тисяч касок і 2 тисячі бронежилетів, 350 аптечок, 5 тисяч комплектів зимового одягу та 5 тисяч пар зимового взуття.
Нагадаємо, парламент Болгарії схвалив угоду з Україною про постачання озброєння, військової техніки та боєприпасів.
Раніше ми писали, що 9 грудня болгарський парламент затвердив список озброєнь для допомоги Україні.
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