Конституционный суд Польши стал на сторону Украины в споре об ИНП

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Суд признал неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша"

Конституционный суд Польши признал неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе об Институте национальной памяти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Петра Порошенко.

По его словам, польский трибунал признал неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в скандальном законе.

"Спасибо президенту Польши Анджею Дуде за инициирование дела, и приветствую решение трибунала. Работаем дальше на укрепление партнерства", - отметил Порошенко.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, четкая позиция украинской стороны была подтверждена юридически.

"Это решение закрывает один из принципиальнейших для нас вопросов, который вызвал серьезное напряжение в двусторонних отношениях в последнее время. Надеюсь на продолжение диалога и решения всех проблемных вопросов между нашими государствами, которые накапливались десятилетиями", - добавил Розенко.

Напомним, в прошлом году Порошенко призвал Польшу пересмотреть положение об украинцах в законе о ИНП.

В июне 2018 году Сейм Польши принял поправки к скандальному закону об Институте национальной памяти. В то же время, упоминание о "преступлениях украинских националистов", как и ответственность за их отрицание, осталась.