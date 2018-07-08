Порошенко призвал Польшу пересмотреть положение об украинцах в законе о ИНП

Глава государства почтил память украинцев, погибших во время Волынской трагедии

Президент Украины Петр Порошенко почтил память украинцев, погибших во время Волынской трагедии 1944 года и заявил, что Украина поддерживает изменения в польское законодательство об Институте национальной памяти. Об этом он написал в своем Twitter.

Так, по его словам, Украина поддерживает инициативу относительно пересмотра изменений польского законодательства об Институте национальной памяти.

"И рассчитываем, что будет пересмотрено и положение, которое касается украинцев. Мы - за профессиональный диалог на уровне историков!", - отметил глава государства.

Ми підтримуємо ініціативу щодо перегляду змін до польського законодавства про Інститут національної пам'яті. І розраховуємо, що буде переглянуто також положення, яке стосується українців. Ми - за фаховий діалог на рівні істориків! — Петро Порошенко (@poroshenko) July 8, 2018

"Благодарен украинской общине в Польше, что сегодня мы общей молитвой почтили память украинцев, которые стали жертвами братоубийственного украинско-польского конфликта в марте 1944 года", - отметил президент.

Благодарен украинской общине в Польше, что сегодня мы общей молитвой почтили память украинцев, которые стали жертвами братоубийственного украинско-польского конфликта в марте 1944 года. — Петр Порошенко (@poroshenko) July 8, 2018

Украинский и польский народы объединяет опыт совместной борьбы за свою свободу против имперских и тоталитарных режимов. И это пам'ять, которая нас об'объединяет и которая нашла выражение в мудрых словах: "Без свободной Украины нет и не будет свободной Польши!" — Петр Порошенко (@poroshenko) July 8, 2018

Важно быть на открытии Мемориала памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944.



Наш первый человеческий и христианский обов'связь – пам'помнить о невинных жертв и сделать так, чтобы наши народы не знали раздора pic.twitter.com/q3Yc2vJru7 — Петр Порошенко (@poroshenko) July 8, 2018

События между украинцами и поляками времен Второй мировой войны требуют тщательных исторических исследований совместно украинских и польских ученых. Наши народы заслуживают на правду. Но мы не дадим политизировать эти страницы нашей истории. — Петр Порошенко (@poroshenko) July 8, 2018

Мы глубоко чтим память представителей польского народа, которые стали жертвами трагических событий в Украине, в частности на Волыни в 1943-44 годах. Обращаемся к Господу: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Призываю украинцев и поляков к взаимному прощению! — Петр Порошенко (@poroshenko) July 8, 2018

Он также отметил, что "страшные страницы прошлого польского и украинского народов не должны быть определяющими ни для настоящего, ни для нашего общего европейского будущего".

Надзвичайно радий сьогодні поспілкуватись з українською громадою в Польщі. Дякую вам за опіку над святими для українців місцями пам’яті. Та закликаю спільно молитися за Українську Помісну Православну Церкву. Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 8 липня 2018 р.

Український і польський народи єднає досвід спільної боротьби за власну свободу проти імперських і тоталітарних режимів. І це пам'ять, яка нас об'єднує і яка знайшла вираз у мудрих словах: "Без вільної України немає і не буде вільної Польщі!" Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 8 липня 2018 р.

Отметим, президент Польши Анджей Дуда сегодня, 8 июля находится с официальным визитом в Луцке и принимает участие в мероприятиях, приуроченных к 75 годовщины Волынской трагедии.

Напомним, накануне обе палаты парламента, Сейм и Сенат приняли изменения в закон об Институт национальной памяти (ИНП).

Также сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за изъятие нормы об уголовной ответственности за обвинение поляков в военных преступлениях в годы Второй мировой войны, которая содержится в скандальном законе об институте национальной памяти.

Речь шла об отмене уголовной ответственности за утверждения о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны. Согласно закону, наказуемой стала формулировка "польские лагеря смерти", которая относится к нацистским концлагерям на территории Польши.