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Порошенко призвал Польшу пересмотреть положение об украинцах в законе о ИНП

НовостиПолитика    08.07.2018 - 15:00
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Глава государства почтил память украинцев, погибших во время Волынской трагедии

Президент Украины Петр Порошенко почтил память украинцев, погибших во время Волынской трагедии 1944 года и заявил, что Украина поддерживает изменения в польское законодательство об Институте национальной памяти. Об этом он написал в своем Twitter.

Так, по его словам, Украина поддерживает инициативу относительно пересмотра изменений польского законодательства об Институте национальной памяти.

"И рассчитываем, что будет пересмотрено и положение, которое касается украинцев. Мы - за профессиональный диалог на уровне историков!", - отметил глава государства.

"Благодарен украинской общине в Польше, что сегодня мы общей молитвой почтили память украинцев, которые стали жертвами братоубийственного украинско-польского конфликта в марте 1944 года", - отметил президент.

Он также отметил, что "страшные страницы прошлого польского и украинского народов не должны быть определяющими ни для настоящего, ни для нашего общего европейского будущего".

 

Надзвичайно радий сьогодні поспілкуватись з українською громадою в Польщі. Дякую вам за опіку над святими для українців місцями пам’яті. Та закликаю спільно молитися за Українську Помісну Православну Церкву.

Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 8 липня 2018 р.
 

Український і польський народи єднає досвід спільної боротьби за власну свободу проти імперських і тоталітарних режимів. І це пам'ять, яка нас об'єднує і яка знайшла вираз у мудрих словах: "Без вільної України немає і не буде вільної Польщі!"

Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 8 липня 2018 р.

Отметим, президент Польши Анджей Дуда сегодня, 8 июля находится с официальным визитом в Луцке и принимает участие в мероприятиях, приуроченных к 75 годовщины Волынской трагедии.

Напомним, накануне обе палаты парламента, Сейм и Сенат приняли изменения в закон об Институт национальной памяти (ИНП).

Также сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за изъятие нормы об уголовной ответственности за обвинение поляков в военных преступлениях в годы Второй мировой войны, которая содержится в скандальном законе об институте национальной памяти.

Речь шла об отмене уголовной ответственности за утверждения о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны. Согласно закону, наказуемой стала формулировка "польские лагеря смерти", которая относится к нацистским концлагерям на территории Польши.

В Луцке Порошенко и Дуда участвую в мероприятиях по случаю годовщины Волынской трагедии
Теги публикации: Порошенко Петр, Польша, волынская трагедия, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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