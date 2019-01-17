Конституційний суд Польщі став на бік України у спорі про ІНП

Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Суд визнав неконституційними терміни "українські націоналісти" і "Східна Малопольща"

Конституційний суд Польщі визнав неконституційними терміни "українські націоналісти" і "Східна Малопольща" в законі про Інститут національної пам'яті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Петра Порошенка.

За його словами, польський трибунал визнав неконституційними терміни "українські націоналісти" і "Східна Малопольща" у скандальному законі.

"Дякую президенту Польщі Анджею Дуді за ініціювання провадження, і вітаю рішення трибуналу. Працюємо далі на зміцнення партнерства", - зазначив Порошенко.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, чітка позиція української сторони була підтверджена юридично.

"Це рішення закриває один з принципових для нас питань, яке викликало серйозне напруження у двосторонніх відносинах останнім часом. Сподіваюся на продовження діалогу та вирішення всіх проблемних питань між нашими державами, які накопичувалися десятиліттями", - додав Розенко.

Нагадаємо, минулого року Порошенко закликав Польщу переглянути положення про українців в законі про ІНП.

У червні 2018 році Сейм Польщі прийняв поправки до скандального закону про Інститут національної пам'яті. У той же час, згадка про "злочини українських націоналістів", як і відповідальність за їх заперечення, залишилася.