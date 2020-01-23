Конституционный комитет рекомендует Европарламенту утвердить условия Brexit

В четверг, 23 января, комитет по конституционным вопросам Европарламента согласился рекомендовать пленарному заседанию утвердить условия выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

После того, как парламентская ратификация в Великобритании была завершена ранее сегодня, члены Европарламента по конституционным вопросам проголосовали за позитивную рекомендацию относительно cоглашения о Brexit 23 голосами за, три против и без воздержавшихся.

"Дискуссия в Комитете была сосредоточена на вкладе парламента в защиту прав граждан в контексте Brexit, а также на шагах, которые должны быть предприняты Великобританией и остальными странами-членами ЕС. В ходе обсуждения также рассматривалось общее влияние Brexit и будущие отношения между ЕС и Великобританией, что станет целью будущих переговоров", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза. Таким образом законопроект о Brexit приобрел статус закона.

В пятницу, 24 января, документ должны подписать главы Совета Европы и Европейской комиссии, европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.