Конституційний комітет рекомендує Європарламенту затвердити умови Brexit

У четвер, 23 січня, комітет з конституційних питань Європарламенту погодився рекомендувати пленарного засідання затвердити умови виходу Великобританії зі складу ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Після того, як парламентська ратифікація у Великобританії була завершена раніше сьогодні, члени Європарламенту з конституційних питань проголосували за позитивну рекомендацію щодо угоди про Brexit 23 голосами за, три проти та без тих, хто утрималися.

"Дискусія в Комітеті була зосереджена на вкладі парламенту на захист прав громадян в контексті Brexit, а також на кроки, які повинні бути початі Великобританією та іншими країнами-членами ЄС. У ході обговорення також розглядався загальний вплив Brexit і майбутні відносини між ЄС і Великобританією, що стане метою майбутніх переговорів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше королева Великобританії Єлизавета II підписала затверджену парламентом угоду про вихід Британії з Європейського союзу. Таким чином законопроект про Brexit набув статусу закону.

У п'ятницю, 24 січня, документ повинні підписати глави Ради Європи та Європейської комісії, європейський парламент, як очікується, проголосує 29 січня. Після цього сторони обміняються ратифікаційними документами.