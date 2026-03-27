Консоли Sony PlayStation 5 существенно подорожают: когда и насколько

15:12 27.03.2026 Пт
Сколько придется заплатить за PlayStation 5 с апреля?
aimg Константин Широкун
Фото: консоли Sony PlayStation 5 существенно подорожают (playstation.blog)

Компания Sony объявила о повышении цен на игровую консоль PlayStation 5 со 2 апреля на фоне подорожания компонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Читайте также: Sony выпустила приложение, которое поможет родителям контролировать игры детей

"Учитывая постоянное давление в мировой экономической ситуации, мы решили повысить цены на PS5, PS5 Pro и PlayStation Portal во всем мире. Изменения цен влияют на наше сообщество, и после тщательной оценки мы пришли к выводу, что это необходимый шаг, чтобы продолжать предоставлять игровой опыт во всем мире", - отметили в компании.

В частности, японский производитель электроники таким образом вынужден корректировать ценники на PlayStation 5 из-за кризиса на рынке памяти. Сообщается, что обновленные розничные цены на консоли PS5 начнут действовать со 2 апреля.

Новые цены на PS5 в Европе:

  • PS5 - 649,99 евро;
  • PS5 Digital Edition - 599,99 евро;
  • PS5 Pro - 899,99 евро.

Цены в Соединенных Штатах:

  • PS5 - 649,99 долларов;
  • PS5 Digital Edition - 599,99 долларов;
  • PS5 Pro - 899,99 долларов.

В конце концов, цены на PS5 и PS5 Pro в Европе вырастут сразу на 100 евро. На момент выхода на рынки Европы PS5 стоила 500 евро - то есть речь идет о росте цены на 150 евро за пять лет с момента старта продаж пятого поколения консоли.

Напомним, мы ранее сообщали, как правильно почистить кэш и ускорить работу PlayStation 5. Это несложная процедура, которая часто помогает вернуть системе скорость и стабильность.

PlayStation Sony Консоль
Новости
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны