ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Sony випустила додаток, який допоможе батькам контролювати ігри дітей

П'ятниця 12 вересня 2025 13:50
UA EN RU
Sony випустила додаток, який допоможе батькам контролювати ігри дітей Батьки зможуть керувати ігровим часом дітей на PS5 і PS4 (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Sony анонсувала новий спосіб для батьків контролювати ігрову активність своїх дітей на консолях PS5 і PS4 - додаток PlayStation Family.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на один із провідних світових сайтів про технології та лайфхаки Lifehacker.

Додаток безкоштовний і доступний для завантаження на iOS і Android. Він повторює вже наявні функції батьківського контролю на консолі, але додає можливість віддаленого управління налаштуваннями та моніторингу активності в будь-який час.

По суті, Sony приєдналася до інших великих ігрових компаній, таких як Microsoft і Nintendo, які вже мають власні додатки для батьківського контролю.

Sony випустила додаток, який допоможе батькам контролювати ігри дітейPlayStation Family (фото: Sony)

Що вміє PlayStation Family

Покрокове налаштування

Допомагає створити дитячий акаунт для використання на PlayStation.

Сповіщення в реальному часі

Батьки бачать, коли дитина грає і в яку гру. Через застосунок можна дозволяти або забороняти додатковий час гри, доступ до обмежених ігор і спілкування онлайн.

Звіти про діяльність

Щодня та щотижня застосунок показує, у що грають діти та скільки часу проводять за іграми.

Управління часом гри

Можна встановлювати ліміти за часом на кожен день тижня. Діти можуть запитувати додатковий час, а батьки - схвалювати або відхиляти запити через застосунок.

Фінансовий контроль

Можливість поповнювати рахунки дітей, бачити поточні баланси і задавати місячні ліміти на покупки в PlayStation Store.

Фільтри контенту

Вибір допустимого контенту для різних вікових груп. Налаштування можна використовувати стандартні або налаштувати індивідуально.

Налаштування приватності

Управління тим, як дитина взаємодіє з іншими гравцями онлайн.

Автор тексту зазначає, що застосунок схожий на функцію Screen Time від Apple, і це корисний інструмент не тільки для встановлення батьківського контролю, а й для віддаленого моніторингу активності дитини на PlayStation.

Діти можуть безпосередньо через консоль запитувати більше часу на ігри або дозвіл на покупки, а батьки отримують сповіщення і можуть швидко схвалювати або відхиляти запити.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Sony PlayStation Діти
Новини
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії