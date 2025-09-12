Sony випустила додаток, який допоможе батькам контролювати ігри дітей

Sony анонсувала новий спосіб для батьків контролювати ігрову активність своїх дітей на консолях PS5 і PS4 - додаток PlayStation Family.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на один із провідних світових сайтів про технології та лайфхаки Lifehacker .

Додаток безкоштовний і доступний для завантаження на iOS і Android. Він повторює вже наявні функції батьківського контролю на консолі, але додає можливість віддаленого управління налаштуваннями та моніторингу активності в будь-який час.

По суті, Sony приєдналася до інших великих ігрових компаній, таких як Microsoft і Nintendo, які вже мають власні додатки для батьківського контролю.

PlayStation Family (фото: Sony)

Що вміє PlayStation Family

Покрокове налаштування

Допомагає створити дитячий акаунт для використання на PlayStation.

Сповіщення в реальному часі

Батьки бачать, коли дитина грає і в яку гру. Через застосунок можна дозволяти або забороняти додатковий час гри, доступ до обмежених ігор і спілкування онлайн.

Звіти про діяльність

Щодня та щотижня застосунок показує, у що грають діти та скільки часу проводять за іграми.

Управління часом гри

Можна встановлювати ліміти за часом на кожен день тижня. Діти можуть запитувати додатковий час, а батьки - схвалювати або відхиляти запити через застосунок.

Фінансовий контроль

Можливість поповнювати рахунки дітей, бачити поточні баланси і задавати місячні ліміти на покупки в PlayStation Store.

Фільтри контенту

Вибір допустимого контенту для різних вікових груп. Налаштування можна використовувати стандартні або налаштувати індивідуально.

Налаштування приватності

Управління тим, як дитина взаємодіє з іншими гравцями онлайн.

Автор тексту зазначає, що застосунок схожий на функцію Screen Time від Apple, і це корисний інструмент не тільки для встановлення батьківського контролю, а й для віддаленого моніторингу активності дитини на PlayStation.

Діти можуть безпосередньо через консоль запитувати більше часу на ігри або дозвіл на покупки, а батьки отримують сповіщення і можуть швидко схвалювати або відхиляти запити.