Sony випустила додаток, який допоможе батькам контролювати ігри дітей

Sony анонсувала новий спосіб для батьків контролювати ігрову активність своїх дітей на консолях PS5 і PS4 - додаток PlayStation Family.
Додаток безкоштовний і доступний для завантаження на iOS і Android. Він повторює вже наявні функції батьківського контролю на консолі, але додає можливість віддаленого управління налаштуваннями та моніторингу активності в будь-який час.
По суті, Sony приєдналася до інших великих ігрових компаній, таких як Microsoft і Nintendo, які вже мають власні додатки для батьківського контролю.
Що вміє PlayStation Family
Покрокове налаштування
Допомагає створити дитячий акаунт для використання на PlayStation.
Сповіщення в реальному часі
Батьки бачать, коли дитина грає і в яку гру. Через застосунок можна дозволяти або забороняти додатковий час гри, доступ до обмежених ігор і спілкування онлайн.
Звіти про діяльність
Щодня та щотижня застосунок показує, у що грають діти та скільки часу проводять за іграми.
Управління часом гри
Можна встановлювати ліміти за часом на кожен день тижня. Діти можуть запитувати додатковий час, а батьки - схвалювати або відхиляти запити через застосунок.
Фінансовий контроль
Можливість поповнювати рахунки дітей, бачити поточні баланси і задавати місячні ліміти на покупки в PlayStation Store.
Фільтри контенту
Вибір допустимого контенту для різних вікових груп. Налаштування можна використовувати стандартні або налаштувати індивідуально.
Налаштування приватності
Управління тим, як дитина взаємодіє з іншими гравцями онлайн.
Автор тексту зазначає, що застосунок схожий на функцію Screen Time від Apple, і це корисний інструмент не тільки для встановлення батьківського контролю, а й для віддаленого моніторингу активності дитини на PlayStation.
Діти можуть безпосередньо через консоль запитувати більше часу на ігри або дозвіл на покупки, а батьки отримують сповіщення і можуть швидко схвалювати або відхиляти запити.
