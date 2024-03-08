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"Консерва з ухилянтів". Понад 30 чоловіків в мікроавтобусі намагалися втекти в Румунію

П'ятниця 08 березня 2024 18:00
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"Консерва з ухилянтів". Понад 30 чоловіків в мікроавтобусі намагалися втекти в Румунію Фото: ДПСУ затримала 34 ухилянтів, які намагались втекти в Румунію (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники разом зі співробітниками Служби безпеки України (СБУ) затримали 34 ухилянтів, які намагались втекти до Румунії в одному мікроавтобусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Біля кордону з Румунією прикордонники спільно з СБУ затримали мікроавтобус з 34 чоловіками у вантажному відсіку. Водій підозрюється в організації незаконного переміщення осіб та певний час перебуває в полі зору оперативників ДПСУ", - пише пресслужба.

Організатор схеми шукав "клієнтів" через месенджер. Кожен з ухилянтів заплатив по 10 тисяч євро за втечу до Румунії.

"Організатору загрожує від 3 до 9 років позбавлення волі, відносно інших затриманих складені документи адмінпровадження", - додає ДПСУ.

Фото: ДПСУ затримала 34 ухилянтів, які намагались втекти в Румунію (t.me/DPSUkr)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно прикордонники затримали двох "спринетрів", які змогли не подолати протитранспортний рів.

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