"Консерва из уклонистов". Более 30 мужчин в микроавтобусе пытались сбежать в Румынию
Пограничники вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) задержали 34 уклонистов, которые пытались сбежать в Румынию в одном микроавтобусе.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.
"Возле границы с Румынией пограничники совместно с СБУ задержали микроавтобус с 34 мужчинами в грузовом отсеке. Водитель подозревается в организации незаконного перемещения лиц и некоторое время находится в поле зрения оперативников ГПСУ", - пишет пресс-служба.
Организатор схемы искал "клиентов" через мессенджер. Каждый из уклонистов заплатил по 10 тысяч евро за побег в Румынию.
"Организатору грозит от 3 до 9 лет лишения свободы, в отношении других задержанных составлены документы админпроизводства", - добавляет ГПСУ.
Фото: ГПСУ задержала 34 уклонистов, которые пытались сбежать в Румынию (t.me/DPSUkr)
Выезд мужчин призывного возраста за границу
После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.
Например, недавно пограничники задержали двух "спринетров", которые не смогли преодолеть противотранспортный ров.
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