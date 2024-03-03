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Прикордонники затримали двох "спринтерів" біля кордону (відео)

Україна, Неділя 03 березня 2024 16:06
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Прикордонники затримали двох "спринтерів" біля кордону (відео) Фото: прикордонники затримали "бігунів" (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники в Одеській області затримали двох "бігунів", що не змогли подолати протитранспортний рів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Прикордонники затримали двох чоловіків біля кордону в Одеській області. За словами прикордонників, після "спринтерського забігу" чоловіки намагались подолати протитранспортний рів. Спустились у нього, однак вилізти вже не змогли.

"Правоохоронці спостерігали за ними деякий час з повітря й потім простягли руку допомоги", - зауважили в службі.

Наразі на затриманих складено адмінпротоколи. Їхню долю вирішуватиме суд.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники повідомили українців про небезпеку щодо вовків на кордоні з Молдовою та дали пораду.

Ми також писали, що Державна прикордонна служба України затримала водія, який намагався перевезти трьох "ухилянтів" до кордону з Молдовою.

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