Консенсусу немає: в ЄС не думають, що Україна вступить в блок у 2027 році

"У мене таке відчуття, що держави-члени не готові назвати конкретну дату... Попереду ще багато роботи", - заявила вона.

Видання пише, що дату вступу до ЄС, вказану в 20-пунктному мирному плані, який запропонували США - 1 січня 2027 року - більшість урядів ЄС вважають нереалістичною, як і будь-яку іншу фіксовану дату.

Вони апелюють до того, що вступ до ЄС - це, мовляв, процес, який базується на "заслугах та досягненнях". Він просувається, коли є прогрес в адаптації законодавства кандидата до стандартів ЄС.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтримує позицію Каллас, але він також дуже скептично поставився до можливого укладення мирної угоди між Україною та Росією. Зокрема, за його словами, ЄС "проявляв креативність", коли це було потрібно, але зараз є багато інших кандидатів на членство.

"Так, ми розуміємо, що нам потрібна Україна в Європейському Союзі, і так, коли я розмовляю з багатьма главами держав, у мене складається враження, що немає готовності прийняти дату... Подобається вам це чи ні, але це дуже тісно пов’язано з мирною угодою. Чи буде мирна угода чи ні? Я не бачу, щоб Росія щось зрушила з місця, а якщо Росія не рухатиметься, то у нас не буде угоди", - резюмував він.