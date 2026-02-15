RU

Консенсуса нет: в ЕС не думают, что Украина вступит в блок в 2027 году

Фото: высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Европейском Союзе пока нет консенсуса относительно даты вступления Украины в блок. Правительства стран ЕС не готовы предоставить мнение относительно даты, несмотря на требование президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы внешней политики Европейского Союза Каи Каллас, которую цитирует Reuters.

Читайте также: Украина вступит в ЕС до 2027 года? Politico раскрыло план из 5 шагов

"У меня такое ощущение, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату... Впереди еще много работы", - заявила она.

Издание пишет, что дату вступления в ЕС, указанную в 20-пунктном мирном плане, который предложили США - 1 января 2027 года - большинство правительств ЕС считают нереалистичной, как и любую другую фиксированную дату.

Они апеллируют к тому, что вступление в ЕС - это, мол, процесс, который базируется на "заслугах и достижениях". Он продвигается, когда есть прогресс в адаптации законодательства кандидата к стандартам ЕС.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддерживает позицию Каллас, но он также очень скептически отнесся к возможному заключению мирного соглашения между Украиной и Россией. В частности, по его словам, ЕС "проявлял креативность", когда это было нужно, но сейчас есть много других кандидатов на членство.

"Да, мы понимаем, что нам нужна Украина в Европейском Союзе, и да, когда я разговариваю со многими главами государств, у меня складывается впечатление, что нет готовности принять дату... Нравится вам это или нет, но это очень тесно связано с мирным соглашением. Будет ли мирное соглашение или нет? Я не вижу, чтобы Россия что-то сдвинулась с места, а если Россия не будет двигаться, то у нас не будет соглашения", - резюмировал он.

 

Отметим, что канцлер Германии Фридрих Мерц также считает такое ускоренное вступление в блок "исключенным" и "невозможным". Есть и другие голоса против такого ускоренного вступления Украины.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос 14 февраля сказала, что по текущей методологии Украина не сможет вступить в ЕС до 2027 года. По этой причине Брюссель рассматривает возможность применения "геополитического подхода" для того, чтобы ускорить процесс.

