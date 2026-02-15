Консенсуса нет: в ЕС не думают, что Украина вступит в блок в 2027 году

В Европейском Союзе пока нет консенсуса относительно даты вступления Украины в блок. Правительства стран ЕС не готовы предоставить мнение относительно даты, несмотря на требование президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы внешней политики Европейского Союза Каи Каллас, которую цитирует Reuters.
Читайте также: Украина вступит в ЕС до 2027 года? Politico раскрыло план из 5 шагов
"У меня такое ощущение, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату... Впереди еще много работы", - заявила она.
Издание пишет, что дату вступления в ЕС, указанную в 20-пунктном мирном плане, который предложили США - 1 января 2027 года - большинство правительств ЕС считают нереалистичной, как и любую другую фиксированную дату.
Они апеллируют к тому, что вступление в ЕС - это, мол, процесс, который базируется на "заслугах и достижениях". Он продвигается, когда есть прогресс в адаптации законодательства кандидата к стандартам ЕС.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддерживает позицию Каллас, но он также очень скептически отнесся к возможному заключению мирного соглашения между Украиной и Россией. В частности, по его словам, ЕС "проявлял креативность", когда это было нужно, но сейчас есть много других кандидатов на членство.
"Да, мы понимаем, что нам нужна Украина в Европейском Союзе, и да, когда я разговариваю со многими главами государств, у меня складывается впечатление, что нет готовности принять дату... Нравится вам это или нет, но это очень тесно связано с мирным соглашением. Будет ли мирное соглашение или нет? Я не вижу, чтобы Россия что-то сдвинулась с места, а если Россия не будет двигаться, то у нас не будет соглашения", - резюмировал он.
Отметим, что канцлер Германии Фридрих Мерц также считает такое ускоренное вступление в блок "исключенным" и "невозможным". Есть и другие голоса против такого ускоренного вступления Украины.
Еврокомиссар по расширению Марта Кос 14 февраля сказала, что по текущей методологии Украина не сможет вступить в ЕС до 2027 года. По этой причине Брюссель рассматривает возможность применения "геополитического подхода" для того, чтобы ускорить процесс.