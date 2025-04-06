ua en ru
Нд, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Конотопі закликають запастися водою та зарядити пристрої: є загроза

Неділя 06 квітня 2025 06:01
UA EN RU
У Конотопі закликають запастися водою та зарядити пристрої: є загроза Ілюстративне фото: є ризик ракетних ударів по енергетиці (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Жителям міста Конотоп Сумської області радять зарядити пристрої і зробити запаси питної й технічної води через загрозу ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.

"Дуже прошу зробити запаси води і зарядити пристрої!!! Є загроза!", - написав він.

Комбінована ракетно-дронова атака РФ

В ніч на неділю, 6 квітня, російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе та крилатими і балістичними ракетами.

З вечора суботи, 5 квітня, агресор масово запустив по країні ударні безпілотники.

Через влучання дронів у Миколаєві зазнали пошкоджень і загорілися приватні будинки та газова мережа.

Пізніше ворог атакував крилатими ракетами "Калібр" центральні області та місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Близько 05:00 росіяни вдарили балістичними ракетами по Києву. У кількох районах зафіксовані займання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Ракети
NEWS
Буданов зробив жорстку заяву щодо деяких українців в тилу
Буданов зробив жорстку заяву щодо деяких українців в тилу
DAILY
Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп