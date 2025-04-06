У Конотопі закликають запастися водою та зарядити пристрої: є загроза

Жителям міста Конотоп Сумської області радять зарядити пристрої і зробити запаси питної й технічної води через загрозу ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.

"Дуже прошу зробити запаси води і зарядити пристрої!!! Є загроза!", - написав він.

Комбінована ракетно-дронова атака РФ

В ніч на неділю, 6 квітня, російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе та крилатими і балістичними ракетами.

З вечора суботи, 5 квітня, агресор масово запустив по країні ударні безпілотники.

Через влучання дронів у Миколаєві зазнали пошкоджень і загорілися приватні будинки та газова мережа.

Пізніше ворог атакував крилатими ракетами "Калібр" центральні області та місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Близько 05:00 росіяни вдарили балістичними ракетами по Києву. У кількох районах зафіксовані займання.

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