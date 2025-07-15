У Конотопі через пожежу можуть давати воду по годинах

"Та пожежа, яка сталася зараз вранці, дуже не хороша… Тепер можливі серйозні перебої з водопостачанням", - зазначив міський голова.

За його словами, ймовірно, у Конотопі можуть подавати воду по годинах через пожежу.

Нагадаємо, що у понеділок, 14 липня, у Миколаєві були проблеми з водою. Як повідомила місцева влада, виникла аварія на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. У зв'язку з цим були перебої з водопостачанням, у місті тимчасово закривали дитсадки.

Станом на ранок 15 липня аварію ліквідували. У більшості жителів Миколаєва вже є вода.