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В Конотопе из-за пожара могут давать воду по часам

Фото: в Конотопе возможны перебои с водоснабжением (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Конотопе Сумской области возможны перебои с водоснабжением во вторник, 15 июля. Причина этого стал пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина в Telegram.

"Тот пожар, который произошел сейчас утром, очень не хорош... Теперь возможны серьезные перебои с водоснабжением", - отметил городской голова.

По его словам, вероятно, в Конотопе могут подавать воду по часам из-за пожара.

Напомним, что в понедельник, 14 июля, в Николаеве были проблемы с водой. Как сообщили местные власти, возникла авария на объекте Управления каналов реки Ингулец. В связи с этим были перебои с водоснабжением, в городе временно закрывали детсады.

По состоянию на утро 15 июля аварию ликвидировали. У большинства жителей Николаева уже есть вода.

 

Обстрелы Сумской области

В ночь на 15 июля россияне ударили по Шосткинской общине Сумской области. Под удар попало медицинское учреждение, возник пожар.

Кроме больницы, повреждены несколько многоэтажек и нежилое помещение.

Глава Сумской ОВА отметил, что в результате вражеской атаки пострадал 14-летний ребенок.

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