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Конотоп залишився без води та світла через атаку РФ

08:55 11.06.2026 Чт
2 хв
Чим росіяни атакували місто та які наслідки?
aimg Тетяна Степанова
Конотоп залишився без води та світла через атаку РФ Фото: Конотоп залишився без води та світла через атаку РФ (Getty Images)
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Російські війська вночі 11 червня атакували Конотоп у Сумській області. Через ворожу атаку місто залишилося без води та світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Конотопа Артема Семеніхіна.

Атака дронів на Конотоп почалася близько першої години ночі.

О 7:00 зафіксований удар по інфраструктурі міста - пошкоджена мережа газопостачання. Частина міста без газопостачання та є пошкодження житлових будинків.

Ще один приліт був по транспортній інфраструктурі.

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Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка 1984 року народження. У неї уламкове поранення ноги. Допомогу вже надано, жінка не госпіталізована, проходить лікування амбулаторно.

Фото: наслідки атаки дронів на Конотоп (t.me/konotoptodayr)

Пізніше мер повідомив, що Конотоп залишився без електроенергії і водопостачання наслідок ранкового ворожого удару.

Вода подається за графіком. Мешканців просять зробити запаси.

Оновлено 9:34

За інформацією глави Сумської ОВА Олега Григорова, у Конотопській громаді влучання в об’єкти цивільної інфраструктури. На місці удару російського дрона виникла пожежа.

Попередньо, одна людина загинула, ще двоє - постраждали.

Оновлено 10:17

Пошуково-рятувальна операція в Конотопі завершилася.

Кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на місто зросла до чотирьох.

Двоє жінок та двоє чоловіків перебувають у лікарні. Стан поранених - середньої тяжкості та тяжкий.

У поранених значні опіки рук, ніг, голови і тіла. У одного чоловіка 55% опіків тіла.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 11 червня російські війська атакували Україну більш ніж двома сотнями дронів та запускали ракети "Іскандер-М". Більшість ворожих цілей ППО вдалося збити, але є влучання.

Вчора ввечері стало відомо, що росіяни атакували у Чорному морі два суховантажних судна під прапором Барбароса та Панами, які прямували морським коридором.

Окрім того, окупанти здійснили кілька хвиль ударів по півдню Одеської області. Під ворожі удари потрапили цивільні об'єкти та енергетична інфраструктура.

Також вчора вранці росіяни масовано атакували Харків. В одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі.

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Сумська область Конотоп Електроенергія Війна в Україні Відключеня світла
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