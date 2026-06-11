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Конотоп остался без воды и света из-за атаки РФ

08:55 11.06.2026 Чт
2 мин
Чем россияне атаковали город и какие последствия?
aimg Татьяна Степанова
Конотоп остался без воды и света из-за атаки РФ Фото: Конотоп остался без воды и света из-за атаки РФ (Getty Images)
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Российские войска ночью 11 июня атаковали Конотоп в Сумской области. Из-за вражеской атаки город остался без воды и света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Конотопа Артема Семенихина.

Атака дронов на Конотоп началась около часа ночи.

В 7:00 зафиксирован удар по инфраструктуре города - повреждена сеть газоснабжения. Часть города без газоснабжения и есть повреждения жилых домов.

Еще один прилет был по транспортной инфраструктуре.

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В результате вражеской атаки пострадала женщина 1984 года рождения. У нее осколочное ранение ноги. Помощь уже оказана, женщина не госпитализирована, проходит лечение амбулаторно.

Фото: последствия атаки дронов на Конотоп (t.me/konotoptodayr)

Позже мэр сообщил, что Конотоп остался без электроэнергии и водоснабжения вследствие утреннего вражеского удара.

Вода подается по графику. Жителей просят сделать запасы.

Обновлено 9:34

По информации главы Сумской ОВА Олега Григорова, в Конотопской общине попадания в объекты гражданской инфраструктуры. На месте удара российского дрона возник пожар.

Предварительно, один человек погиб, еще двое - пострадали.

Обновлено 10:17

Количество госпитализированных в результате атаки РФ на Конотоп возросло до четырех

Двое женщин и двое мужчин находятся в больнице. У раненых значительные ожоги тела.
Состояние раненых - средней тяжести и тяжелое.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 11 июня российские войска атаковали Украину более чем двумя сотнями дронов и запускали ракеты "Искандер-М". Большинство вражеских целей ПВО удалось сбить, но есть попадания.

Вчера вечером стало известно, что россияне атаковали в Черном море два сухогрузных судна под флагом Барбароса и Панамы, которые направлялись по морскому коридору.

Кроме того, оккупанты совершили несколько волн ударов по югу Одесской области. Под вражеские удары попали гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.

Также вчера утром россияне массированно атаковали Харьков. В одном из районов дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие.

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