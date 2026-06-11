Конотоп остался без воды и света из-за атаки РФ
Российские войска ночью 11 июня атаковали Конотоп в Сумской области. Из-за вражеской атаки город остался без воды и света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Конотопа Артема Семенихина.
Атака дронов на Конотоп началась около часа ночи.
В 7:00 зафиксирован удар по инфраструктуре города - повреждена сеть газоснабжения. Часть города без газоснабжения и есть повреждения жилых домов.
Еще один прилет был по транспортной инфраструктуре.
В результате вражеской атаки пострадала женщина 1984 года рождения. У нее осколочное ранение ноги. Помощь уже оказана, женщина не госпитализирована, проходит лечение амбулаторно.
Фото: последствия атаки дронов на Конотоп (t.me/konotoptodayr)
Позже мэр сообщил, что Конотоп остался без электроэнергии и водоснабжения вследствие утреннего вражеского удара.
Вода подается по графику. Жителей просят сделать запасы.
Обновлено 9:34
По информации главы Сумской ОВА Олега Григорова, в Конотопской общине попадания в объекты гражданской инфраструктуры. На месте удара российского дрона возник пожар.
Предварительно, один человек погиб, еще двое - пострадали.
Обновлено 10:17
Количество госпитализированных в результате атаки РФ на Конотоп возросло до четырех
Двое женщин и двое мужчин находятся в больнице. У раненых значительные ожоги тела.
Состояние раненых - средней тяжести и тяжелое.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 11 июня российские войска атаковали Украину более чем двумя сотнями дронов и запускали ракеты "Искандер-М". Большинство вражеских целей ПВО удалось сбить, но есть попадания.
Вчера вечером стало известно, что россияне атаковали в Черном море два сухогрузных судна под флагом Барбароса и Панамы, которые направлялись по морскому коридору.
Кроме того, оккупанты совершили несколько волн ударов по югу Одесской области. Под вражеские удары попали гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.
Также вчера утром россияне массированно атаковали Харьков. В одном из районов дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие.