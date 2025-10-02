UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Конотоп на Сумщині залишився без світла та води: що відбувається

Фото: Конотоп залишився без світла та води через удари росіян (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Місто Конотоп на Сумщині залишився без електро- та водопостачання через російський обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Артема Семеніхіна.

"Увага!!! За 10 хвилин зникне електроенергія по всьому місту! Причина - кацапи. Мета - дати можливість бути зі світлом тим, хто без нього. Води теж поки не буде", - повідомив мер міста. 

Росіяни атакували Конотоп

Одразу після півночі мер повідомив про низку вибухів у місті та про приліт російського дрона.

Декілька днів тому місто також було під атакою російських  дронів, тоді пошкоджень зазнав і міський трамвай, біля якого стався приліт - вибито вікна та пошкоджено електрообладнання. У місті постраждали двоє людей - чоловік і жінка. Вони отримали медичну допомогу.

 

 

Нагадаємо, у Конотопі Сумської області 1 жовтня місцеві жителі знову почули вибухи.

Крім того, цієї ночі війська РФ завдали ударів по залізничній інфраструктурі Одеси, Київщини та північних регіонів України. Внаслідок атаки постраждав машиніст, а рух потягів відбувався із затримками. Згодом роботу залізниці вдалося відновити.

До того ж внаслідок нічної масованої атаки РФ зафіксовано перебої з електропостачанням в Одеській області. На ранок 2 жовтня тимчасово без світла залишаються 46,6 тисячі споживачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКонотопРакети