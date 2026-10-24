Російський дрон вдарив по фермі на Сумщині, є загибла і поранені
Російський безпілотник прицільно атакував цивільне підприємство у Конотопському районі на Сумщині, внаслідок чого загинула жінка та ще четверо людей зазнали поранень.
Про це заявив голова Сумської ОВА Олег Григоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Удару зазнало цивільне підприємство, яке займається розведенням великої рогатої худоби.
В епіцентрі вибуху опинилася працівниця ферми, якій за кілька днів мало виповнитися 32 роки. Від отриманих травм вона загинула на місці.
Двох постраждалих внаслідок ворожого удару госпіталізували до лікарні.
За попередніми даними медиків, їхні травми неважкі. Окрім людських жертв, під час атаки є загиблі та поранені тварини.
Наразі на місці події працюють усі необхідні профільні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару та уточнюють масштаби руйнувань.
Ситуація в Сумській області
Нагадаємо, що вранці 24 жовтня частина Сумської області залишилася без електроенергії внаслідок російських атак.
Російські війська регулярно завдають ударів по цивільній та критичній інфраструктурі регіону. Зокрема, 16 жовтня російський дрон влучив у ТРЦ в центрі Сум, внаслідок чого були постраждалі.
Крім того, 6 жовтня окупанти вдарили реактивним дроном по багатоповерхівці у Сумах, серед поранених тоді виявили дитину.