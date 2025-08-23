Конотоп масовано атакували "Шахеди": у місті лунали потужні вибухи

Російські загарбники обстріляли ударними дронами "Шахед" із посиленою бойовою частиною місто Конотоп (Сумська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.
Близько 01:00 мер повідомив про рух першої групи дронів із Чернігівської області в напрямку міста.
Безпілотники наближалися з напрямку селищ Черенеча Слобідка та Дубов'язівка.
"Шахеди йдуть у повній темноті і їм що день, що ніч - немає різниці. У них супутникова система наведення", - написав Семеніхін о 01:10.
О 01:13 в місті пролунали вибухи. Міський голова оприлюднив кілька аудіозаписів, на яких чути потужні вибухи через прильоти і роботу ППО.
"Бойова частина не менше 90 кілограм точно!!!", - написав мер.
Семеніхін також не виключив повторного удару "Шахедами" впродовж ночі.
"В ближньому і середньому радіусі поки чисто. Одне в районі Недригайлова. Але ще дуже імовірні удари. До 10 штук. Імовірність більше 90%", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше ворог знищив дронами об'єкт інфраструктури в Конотопі.
Крім того, 22 серпня загарбники обстріляли рятувальників у Зноб-Новгородській громаді на Сумщині. Внаслідок удару виникла пожежа.
Ввечері 15 серпня російський дрон вдарив по центральному ринку в Сумах. Згоріли кілька торгових павільйонів.