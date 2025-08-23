Конотоп масовано атакували "Шахеди": у місті лунали потужні вибухи

Близько 01:00 мер повідомив про рух першої групи дронів із Чернігівської області в напрямку міста.

Безпілотники наближалися з напрямку селищ Черенеча Слобідка та Дубов'язівка.

"Шахеди йдуть у повній темноті і їм що день, що ніч - немає різниці. У них супутникова система наведення", - написав Семеніхін о 01:10.

О 01:13 в місті пролунали вибухи. Міський голова оприлюднив кілька аудіозаписів, на яких чути потужні вибухи через прильоти і роботу ППО.

"Бойова частина не менше 90 кілограм точно!!!", - написав мер.

Семеніхін також не виключив повторного удару "Шахедами" впродовж ночі.

"В ближньому і середньому радіусі поки чисто. Одне в районі Недригайлова. Але ще дуже імовірні удари. До 10 штук. Імовірність більше 90%", - зазначив він.