Конотоп массированно атаковали "Шахеды": в городе раздавались мощные взрывы

Фото: город атаковали беспилотниками с усиленной боевой частью (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики обстреляли ударными дронами "Шахед" с усиленной боевой частью город Конотоп (Сумская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского председателя Конотопа Артема Семенихина.

Около 01:00 мэр сообщил о движении первой группы дронов из Черниговской области в направлении города.

Беспилотники приближались из направления сел Черенеча Слободка и Дубовязовка.

"Шахеды идут в полной темноте и им что день, что ночь - нет разницы. У них спутниковая система наведения", - написал Семенихин в 01:10.

В 01:13 в городе прогремели взрывы. Городской председатель обнародовал несколько аудиозаписей, на которых слышны мощные взрывы из-за прилетов и работы ПВО.

"Боевая часть не менее 90 килограмм точно!!!", - написал мэр.

Семенихин также не исключил повторного удара "Шахедами" на протяжении ночи.

"В ближнем и среднем радиусе пока чисто. Одно в районе Недригайлова. Но еще очень вероятны удары. До 10 штук. Вероятность более 90%", - отметил он.

Обстрелы Сумской области

Напомним, ранее враг уничтожил дронами объект инфраструктуры в Конотопе.

Кроме того, 22 августа захватчики обстреляли спасателей в Зноб-Новгородской громаде Сумской области. В результате удара возник пожар.

Вечером 15 августа российский дрон ударил по центральному рынку в Сумах. Сгорели несколько торговых павильонов.

