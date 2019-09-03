Коноплянка пожелал "Шальке" выйти на первое место в чемпионате Германии

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка попрощался со своим бывшим клубом "Шальке" и пожелал ему выйти на первое место в Бундеслиге. Об этом украинец написал в Instagram.

Коноплянка присоединился к "горнякам" в последний день трансферного окна, подписав контракт сроком на 3 года.

"Хочу сказать спасибо всему коллективу "Шальке" и каждому болельщику, с которыми на протяжении трех лет мы плечом к плечу стремились к успеху и победам, также вместе разделяли поражения, и, особенно, когда стали вице-чемпионами Бундеслиги", - написал он.

Первым профессиональным клубом Коноплянки был "Днепр", где он дебютировал в 17-летнем возрасте. С командой игрок становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне 2014/15 дошел до финала Лиги Европы.

Позже 29-летний футболист выступал за испанскую "Севилью", с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, а затем перебрался в "Шальке". Однако в прошлом сезоне он не входил в основу клуба из Гельзенкирхена, забив гол и отдав 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах.

Напомним, украинским полузащитником интересовался "Бешикташ", однако переход в турецкий клуб так и не состоялся.