Коноплянка побажав "Шальке" вийти на перше місце в чемпіонаті Німеччини

Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка попрощався зі своїм колишнім клубом "Шальке" і побажав йому вийти на перше місце в Бундеслізі. Про це українець написав в Instagram.

Коноплянка приєднався до "гірників" в останній день трансферного вікна, підписавши контракт строком на 3 роки.

"Хочу сказати дякую усьому колективу "Шальке" і кожному вболівальнику, з якими протягом трьох років ми пліч-о-пліч прагнули до успіху і перемог, також разом поділяли поразки, і, особливо, коли стали віце-чемпіонами Бундесліги", - написав він.

Першим професійним клубом Коноплянки був "Дніпро", де він дебютував у 17-річному віці. З командою гравець ставав срібним та бронзовим призером чемпіонату України, а в сезоні 2014/15 дійшов до фіналу Ліги Європи.

Пізніше 29-річний футболіст виступав за іспанську "Севілью", з якою у 2016 році виграв Лігу Європи, а потім перебрався в "Шальке". Однак минулого сезону він не входив в основу клубу з Гельзенкірхена, забивши гол і віддавши 2 результативні передачі у 21 матчі у всіх турнірах.

Нагадаємо, українським півзахисником цікавився "Бешикташ", однак перехід в турецький клуб так і не відбувся.