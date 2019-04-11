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Коноплянка намерен уйти из "Шальке"

Новости » Спорт    11.04.2019 - 13:41
Коноплянка намерен уйти из "Шальке"
Фото: Евгений Коноплянка (twitter.com/s04)

Руководство немцев также не намерено удерживать украинца

Украинский вингер немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка уже во время летнего межсезонья хочет покинуть гельзенкирхенский клуб. Об этом сообщает Bild.

Руководство немцев также не намерено удерживать в своем составе Коноплянку, а украинец уже обсудил возможный уход со своим ближайшим окружением. 

Украинец не имел достаточного количества игрового времени в составе "Шальке" во время тренерской работы Доменико Тедеско, но после прихода нового наставника Хуба Стевенса все так же остается игроком запаса.

29-летний игрок перешел в "Шальке" летом 2017 года из "Севильи". Действующий контракт Коноплянки с немцами рассчитан до конца следующего сезона.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Коноплянка провел в составе "Шальке" 12 матчей (644 минуты), в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянка может перейти в турецкий "Бешикташ".

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